Uzun zamandır forvet arayan Trabzonspor, Cornelius'un ani ayrılığının ardından ilk görüşmeyi 14 Haziran'da yaptığı Umut Bozok'un transfer sürecini hızlandırdı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Umut Bozok ile Abdullah Avcı arasında ilginç diyalog!
Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor'da son olarak takıma Umut Bozok hamlesi yapıldı. Bordo-mavililerin Umut Bozok transferindeki ilginç detay ise oyuncunun Abdullah Avcı ile yapmış olduğu görüşmede ortaya çıktı. İşte Avcı ve Bozok'un o konuşması... (TS SPOR HABERLERİ)
Uzun zamandır forvet arayan Trabzonspor, Cornelius'un ani ayrılığının ardından ilk görüşmeyi 14 Haziran'da yaptığı Umut Bozok'un transfer sürecini hızlandırdı.
Fransız Lorient kulübüyle 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varılınca bu kez 25 yaşındaki golcü ile görüşmeler başladı.
Başka takımlarda da teklifler alan oyuncunun kafasındaki karışıklığı teknik direktör Abdullah Avcı giderdi.