Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kamp kadrosu açıklandı!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, ligin 5. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde bordo mavili takımın kamp kadrosu açıklandı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 16:04 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022- 16:41
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, ligin 5. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde bordo mavili takımın kamp kadrosu açıklandı.
Bordo mavili ekip, Umut Bozok, Naci Ünüvar ve Marek Hamsik'i Ümraniyespor maçının kamp kadrosuna dahil etti.
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