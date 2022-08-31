Son dakika haberleri... Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Bordo-mavililer bu kapsamda bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Umut Bozok'u Trabzon'a getirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Fırtına, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer bu kapsamda Bozok ile sözleşme detaylarını görüşmek ve sağlık kontrolünden geçirmek için golcü futbolcuyu Trabzon'a getirdi.

Umut Bozok kariyerine Etoile Naborienne ve FC Metz takımlarında başlamıştır. 25 yaşındaki futbolcu sırasıyla, GS Consolat M., Nimes Olympique, FC Lorient, Troyes ve Kasımpaşa formaları giymiştir.



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