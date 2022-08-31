Son dakika haberleri... Trabzonspor'da transfer çalışmları tüm hızıyla sürdürülüyor. Cornelius'un Kopenhag'a transfer oluşunun ardından forvet hamlesi yapacak olan bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibinin bonservisi Manchester United'da bulunan golcü futbolcu Anthony Martial ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Santrfor bölgesinde Cornelius ile yollarını ayıran bordo-mavililerden sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

TRT Spor'da yer alan haberde Trabzonspor'un Anthony Martial için Manchester United'a teklif yaptığı belirtildi. İngiliz ekibinde kadroda kendisine yer bulmakta zorlanan Martial'in ayrılık ihtimalini düşündüğü bilinirken iki kulübün görüşmesi sonrası transfer görüşmelerinin netleşeceği belirtildi.

Geçen sezonun Ocak ayında Sevilla'ya kiralanan Martial, İspanyol ekibiyle çıktığı 12 maçta 1 gol 1 asist üretmişti. 2015 yılında Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon euroya transfer olan 26 yaşındaki forvet oyuncusu, Premier Lig'de bugüne kadar çıktığı 270 maçta 79 gol 51 asist üretti.