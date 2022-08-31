Galatasaray ve Trabzonspor istemişti! Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oldu

Transfer haberi: Adı bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Hollanda devi Ajax'a imza atacağı bildirildi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un da bir dönem listesinde bulunan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oluyor.

AJAX İLE ANLAŞTI



Hollanda basınından Telegraaf'ın haberine göre, bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Grillitsch, Hollanda Eredivisie'nin güçlü ekiplerinden Ajax ile anlaşma sağladı. Haberde anlaşmanın 1+1 yıllık olacağı ve Hollanda'dan Feyenoord'un da istediği Grillitsch'in Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Ajax'ı seçtiği belirtildi.



Son 5 sezonunu Hoffenheim'da geçiren Florian Grillitsch, Alman ekibinde çıktığı 151 maçta 8 gol 10 asistlik performans göstermişti.