Ferencvaros 3-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ferencvaros deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz rakibine 3-2 mağlup oldu. Macar ekibinin gollerini N'Guen (2), Traore kaydetti. Bordo-mavililerin golleri ise Maxi Gomez ve Umut Bozok kaydetti.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 08.09.2022- 23:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022- 00:02
Karşılaşmada ev sahibi Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada ve 44. dakikada penaltıdan Tokmac Nguen, 29. dakikada Adama Traore kaydetti.
Temsilcimiz Trabzonspor'un golleri ise 39. dakikada Maxi Gomez ve 71. dakikada Umut Bozok'tan geldi. İki isim de bordo-mavili forma altında ilk gollerini attı.
Öte yandan Ferencvaros'ta Eldar Civic, 16. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
YUSUF YAZICI İKİNCİ YARIDA GİRDİ
Trabzonspor'dan, Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu. 25 yaşındaki futbolcu, Enis Bardhi yerine oyuna dahil oldu. Başarılı futbolcu, 87. dakikada ağları sarstı ancak VAR kontrolünün ardından pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ilk haftayı puansız geçti. Ferencvaros ilk haftada 3 puanı hanesine yazdırdı.
Grubun bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Ferencvaros, Monaco deplasmanına gidecek.