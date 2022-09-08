Ferencvaros 3-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ferencvaros deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz rakibine 3-2 mağlup oldu. Macar ekibinin gollerini N'Guen (2), Traore kaydetti. Bordo-mavililerin golleri ise Maxi Gomez ve Umut Bozok kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 23:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022- 00:02