Trabzonspor'a Ümraniyespor maçı öncesi Hamsik, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 2 Eylül Cuma günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da yapılan antrenmana Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür de katıldı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2022- 20:56