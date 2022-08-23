Trabzonspor'un Kopenhag planı belli oldu! Abdullah Avcı...
Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da gözler bu maça çevrildi. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı eksikleri de düşünerek farklı bir sistemle sahaya çıkacak. İşte o detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 23.08.2022- 12:05
Sabah'ın haberine göre oyuncularıyla yaptığı toplantıda süreci değerlendiren tecrübeli teknik adam, futbolun içerisinde bunların olabileceğini belirterek, "Önemli olan bunlardan gerekli sonucu çıkarmaktır. Geriye değil önümüze bakalım. Önümüzde yoğun bir maç trafiği var ve biz karakterli, iyi bir takımız. Bu süreçten de daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.
ABDÜLKADİR SORUMLULUK ALACAK
Öte yandan Avcı, Kopenhag maçı için kadroda değişiklikler yapacak. Sakatlığı bulunan Bakasetas'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü 11'e monte etmeyi planlayan ve oyuncudan sorumluluk almasını isteyen bordo-mavili çalıştırıcı, Antalya'da iki gol atan Bardhi ile birlikte stoperde de Bartra'yı ilk kez 11'e koyacak. Forvette Cornelius'a forma verecek Avcı, sağ kanatta ise yeniden Djaniny'yi oynatacak.
İLK PEŞİNDE
Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı, takımın başında Avrupa'da ilk galibiyetini Kopenhag maçında yaşamak istiyor. Trabzonspor'da bundan önce çıktığı 5 Avrupa kupası sınavında iki beraberlik ve 3 yenilgi alan Avcı, ilk Avrupa galibiyetini elde etmek için saha kenarında taktik savaşı verecek.