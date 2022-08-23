Trabzonspor'un Kopenhag planı belli oldu! Abdullah Avcı...

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da gözler bu maça çevrildi. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı eksikleri de düşünerek farklı bir sistemle sahaya çıkacak. İşte o detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2022- 12:05