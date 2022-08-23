Trabzonspor transfer haberi: Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag ile karşılaşacak olan bordo-mavililer bu maça odaklanmış durumda. Trabzonspor bu maç sonrası eski oyuncusu Sörloth için girişimlerde bulunacak. İşte detaylar...

Bordo-mavililer şu anda tamamen Kopenhag ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına odaklanmış durumda. Fırtına, Danimarka ekibini elese de elemese de mutlaka bir forvet daha almayı planlıyor. Taraftarın gönlündeki isim Alexander Sörloth. Fotomaç'ın haberine göre yönetim, eski gol kralları için mali şartları araştırıyor. Rakamlar uygun olursa önce Alman kulübü RB Leipzig ile ardından da 26 yaşındaki forvetle masaya oturulacak.

Alexander Sörloth bu sezon Sociedad'dan bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig'e geri döndü. Ancak Alman temsilcisinde forma bulma ihtimali çok düşük. Takımda şu anda forvet de oynayabilen Nkunku haricinde Timo Werner, Andre Silva ve Yussuf Poulsen gibi önemli yıldızlar var. Sörloth bu isimlerin arkasında. Bu sezon sadece 6 dakika şans bulabildi. Trabzonspor, Kopenhag maçı sonrasında harekatı başlatacak.