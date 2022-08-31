Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Andreas Cornelius'un eski kulübü Kopenhag'a transfer olmak istemesiyle başlayan süreçte bordo-mavililer yerini doldurmak için hemen harekete geçti. Karadeniz devinin listesinde iki aday vardı: Cedric Bakambu ve Artem Dovbyk. Fırtına önceki gün Bakambu için Marsilya ile görüşmelere başlamıştı ancak bu transfer gerçekleşmeyince dün de Dovbyk için Dnipro'nun kapısını çalındı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Ukraynalı futbolcuyu mutlaka kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. İdareciler de temasları sıklaştırdı.

Fotomaç'ın haberine göre Fırtına'nın renklerine bağlamak istediği Artem Dovbyk için Dnipro 6.2 milyon euro'luk bir rakam belirlemiş durumda. Kulübüyle 2 sezon daha kontratı olan 25 yaşındaki forvet oyuncusu için bonservis parası Andreas Cornelius'un satışından buraya aktarılacak. Böylece Trabzonspor hem bu bölgede kaliteyi düşürmemiş olacak hem de Cornelius'tan 4 yaş daha genç bir oyuncuyla yenilenmeye gidecek. Bordo-mavililer, Dovbyk'ı daha önce de almak istemiş ancak transferi son anda gerçekleşmemişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu "Mutlaka bitirin" talimatı verdi.