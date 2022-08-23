Kopenhag - Trabzonspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor'u konuk eden Kopenhag, mücadele esnasında bir taraftarın kalp krizi geçirdiğiini ve tedavi altına alındığını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk turunda 17 Ağustos Çarşamba günü temsilcimiz Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Kopenhag, maç esnasında 24 yaşındaki bir taraftarın kalp krizi geçirdiğini ve taraftarın sağlık görevlilerin ilk müdahalesi sonrası tedavi altına alındığını açıkladı.

Twitter hesabından Danimarka ekibinin paylaşımını alıntılayan Trabzonspor ise "Genç taraftara acil şifalar diliyoruz." notunu düştü.