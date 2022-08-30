Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer perdesinin kapanmasına az bir süre kala Trabzonspor çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer Lille'e gönderdiği eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı gündemine alırken, Fransa'dan kötü bir haber geldi. Fransız basını milli yıldıza Almanya'dan Werder Bremen ve Hertha Berlin'in, Belçika'dan Club Brugge'ün talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takviyelerini sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililer eski yıldızı Yusuf Yazıcı için girişimlere başlarken, Fransa'dan kötü bir haber geldi.

YUSUF'A 3 TALİP VAR

L'Equipe'in haberine göre; Ajaccio maçında şık bir gol atan Yusuf Yazıcı'yı Lille yönetimi takımda tutmak istiyor. Fransız temsilcisinin milli yıldızdan maddi beklentilerinin büyük olduğu ve bu yüzden transferde engel teşkil ettiği kaydedildi.

Haberde Trabzonspor'un yanı sıra Almanya'dan Werder Bremen ile Hertha Berlin, Belçika'dan ise Club Brugge'ün milli yıldıza talip olduğu belirtildi.

Lille'de teknik direktör Paulo Fonseca'nın takımda tutmak istediği fakat transfer perdesi kapanana kadar tatmin edici bir teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceği ifade edildi.



