Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius bordo-mavili takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Danimarka ekibi Kopenhag'ın, golcü futbolcu için yaklaşık 6.2 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin gün içerisinde sonlanması bekleniyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek isteyen ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'u bitirme aşamasına getiren bordo-mavililerde flaş bir ayrılık yolda.

KOPENHAG'A DÖNEBİLİR

Trabzonspor, Andreas Cornelius ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kopenhag'ın Danimarkalı forvet için bordo-mavililerle yaklaşık 6.2 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ve görüşmelerin gün içerisinde sonlanabileceği belirtildi.

ALTERNATİFİ HAZIR

Öte yandan Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un ayrılması halinde bir numaralı forvet adayının Ukrayna'nın SK Dnipro-1 takımında forma giyen Artem Dovbyk olduğu öğrenildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 7 maça çıkan Cornelius, 3 gol ve 1 asist kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sergilediği 15 gol ve 5 asistlik performansla şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.