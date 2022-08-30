Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: 8 Eylül'de sona erecek yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Forvet takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer, bir dönem ülkemizde Bursaspor'da forma giyen ve kariyerini Ligue 1 ekibi Marsilya'da sürdüren Kongolu forvet Cedric Bakambu'nun transferinde mutlu sona yakın. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Trabzonspor'a Fransa'da bomba bir haber geldi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerin, Marsilya'dan 31 yaşındaki golcü oyuncu Cedric Bakambu için harekete geçtiği öğrenildi. Fotomaç'ın derlediği haberde, Fransız kulübüyle resmi yazışmaların başladığı ve Bakambu'nun kiralanması için büyük mesafe katedildiği kaydedildi. Geçmişte Bursaspor forması da giyen, daha sonra 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e, oradan da 40 milyon Euro'ya Çin'e giden Bakambu, Marsilya'da bu sezon fazla şans bulamadı. Oyuncunun Trabzonspor'a gelmeyi istediği ve transferin bitme noktasında olduğu kaydedildi.