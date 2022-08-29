Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Bordo-mavili ekip gol yollarındaki sıkıntısını çözmek için yıldız bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Fırtına, Galatasaray'ın da ilgilendiği Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu isme kancayı taktı.

Fransız basını Mauro Icardi için Trabzonspor'un devrede olduğunu duyurdu. Trabzonspor Icardi'nin olası bir transferin şartlarını sordu. Arjantinli yıldızın nereye transfer olacağı merak konusu...