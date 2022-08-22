Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Galatasaray 4. hafta karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022- 17:30