Trabzonspor 3-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) Rezerv Lig'de gülen Cimbom!

Rezerv Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. 7 gol çıkan maçta gülen taraf 4-3'lük skorla sarı kırmızılılar oldu. Bu sonuçla beraber ligde 4'de 4 yapan Galatasaray, puanını 12'ye yükseltirken, Trabzonspor 4 puanda kaldı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2022- 19:28