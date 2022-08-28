Trabzonspor - Galatasaray derbisi sonrası Muhammet Taha Tepe: Uğurcan abinin sakatlanmasından sonra...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta karşı karşıya geldi. Sezonun ilk derbisi olan zorlu mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Maçtan sonra sarıbordo-mavili ekibin genç kalecisi Muhammet Taha Tepe, müsabakayı değerlendirdi. Taha, "Uğurcan abinin sakatlanmasından sonra ben zaten her zaman hazırdım. Tüm takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hepsi yanımda oldular." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2022- 00:08