Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, son olarak Basel forması giyen Emirhan Eraslan ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü Trabzon'a gelerek 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. (TS spor haberi)

Son olarak Ajax forması giyen Naci Ünüvar ile anlaşma sağlayan Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, son olarak Basel forması giyen ve İsviçre ekibiyle 19 yaşındaki stoper Emirhan Eraslan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY

Sabah'ın haberine göre; genç futbolcunun pazartesi günü Trabzon'a geleceği ve Basel'in Emirhan Eraslan transferi için bir sonraki satıştan yüzde 15 payı bulunduğu belirtildi.

EMİRHAN ERASLAN KİMDİR?

31 Ocak 2003 tarihinde İsviçre'nin Rothrist kentinde dünyaya gelen Emirhan Eraslan, futbola SC Zofingen altyapısında başladı. 2018 yılında Basel altyapısına transfer olan futbolcu, İsviçre ekibinin U16, U17, U18 ve U21 takımlarında forma giydi. Kariyerinde çıktığı 61 maçta 2 gol kaydeden Emirhan, Türkiye U19 Milli Takımı'nın formasını da bir kez terletti. 1.87 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 25 bin Euro.