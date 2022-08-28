Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu. Müsabaka 0-0'lık skorla sonuçlandı ve Marc Bartra karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı evinde ağırladı. Karşılaşma 0-0'lık skorla berabere sonuçlandı.



Müsabaka sonrası Marc Bartra açıklamalarda bulundu. Bartra, "Bugün gol atamadık belki ama gol de yemedik. Zorlu bir rakiple oynadık." ifadelerini kullandı.

İŞTE MARC BARTRA'NIN AÇIKLAMALARI



"Bugün gol atamadık belki ama gol de yemedik. Zorlu bir rakiple oynadık. İnanılmaz bir atmosfer vardı bugün. Taraftarımızın desteğini her zaman hissediyoruz. Eksik noktalarımızı geliştirip onları mutlu etmeye devam edeceğiz"