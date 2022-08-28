Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelede 0-0'lık skorla berabere sonuçlandı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı, "Eksik çıkılan bir derbi. Kendi evimizde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik. Kısır bir maç oldu. Taktiksel olarak tatmin etmeyen bir maç oldu. Futbolda bunlar var. Oyundan memnun değilim." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı sahasında konuk etti. Müsabakada gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan 0-0'lık sonuçla berabere ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Eksik çıkılan bir derbi. Kendi evimizde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik. Kısır bir maç oldu. Taktiksel olarak tatmin etmeyen bir maç oldu. Futbolda bunlar var. Oyundan memnun değilim." ifadelerini kullandı.



İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

"Eksik çıkılan bir derbi. Kendi evimizde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik. Kısır bir maç oldu. Taktiksel olarak tatmin etmeyen bir maç oldu. Futbolda bunlar var. Oyundan memnun değilim. Rakibimizin pozisyonları daha netti"



"Kazanabilirdik. Sakatların bir an evvel geri dönmesi ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Transfer yapacağız, eksiklerimiz var. Giden oyuncular da olabilir. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapabiliriz"



"Taha, karakter olarak çok düzgün ve gelişime açık bir oyuncu. Daha, maçta yapılan hataları doğru hamlelerle kapattı. Uğurcan'dan sonra burada olabileceği güvenini bize vermiş oldu Taha"