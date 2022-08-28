Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta karşı karşıya geldi. Sezonun ilk derbisi olan zorlu mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Fırtına'nın yeni transferlerinden Gbamin maçı değerlendirdi. Gbamin, "Zor bir maçtı. Hava şartlarına da bakacak olursak iyi bir oyun ortaya koymak kolay değildi. Takım olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk derbisi olan zorlu mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Fırtına'nın yeni transferlerinden Gbamin maçı değerlendirdi.

İşte Gbamin'in sözleri:

Zor bir maçtı. Hava şartlarına da bakacak olursak iyi bir oyun ortaya koymak kolay değildi. Takım olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.

Yusuf ile Moskova'da oynarken tanıştık. Çok zaman geçirmiştik. Trabzon'dan ve Trabzonspor taraftarlarından bahsederdi. Bugün yaşadığım atmosferi beklemiyordum, düşündüğümden de iyiydi.