Trabzonspor transfer haberi: Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Karadeniz Fırtınası'nda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bordo-mavili ekibin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı takıma kazandırmak için çalışmalar sürüyor. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi defterini kapatıp UEFA Avrupa Ligi'ne yelken açan Trabzonspor'da transfer çalışmalarında sona gelindi. Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 16.5 milyon Euro bonservis bedeli + Edgar IE + bonuslar karşılığında Lille'e sattığı Yuzuf Yazıcı'yı tekrar renklerine bağlamak üzere...

Dün akşam Fransa Ligue 1'de oynanan Ajaccio- Lille maçında forma giyen 25 yaşındaki on numara için kiralama teklifini yapan bordo-mavililer, beklemeye koyuldu. Yusuf'un da Trabzonspor'da tekrar forma giyme isteğinin olduğu, bu nedenle bugün bu transferde olumlu bir sonuç çıkabileceği aktarıldı. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dün UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde yaptığı açıklamada, "1-2 yerli oyuncu daha alabiliriz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu sözlerin, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı için söylendiği iddia edildi.