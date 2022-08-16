TRABZONSPOR HABERLERİ| Fırtına'da Umut Bozok’ta sona doğru! İşte son yapılan teklif

Trabzonspor'da uzun süredir gündemde olan forvet konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin peşinde olduğu Umut Bozok'ta bu transfere sıcak bakarken pazarlıklar hız kazandı. İşte son teklif ve detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2022- 06:40