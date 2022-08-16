Spor Toto Süper Lig'e kayıpsız başlayan Trabzonspor'da hedef taraftarını yeni sezonda mutlu etmek.
TRABZONSPOR HABERLERİ| Fırtına'da Umut Bozok’ta sona doğru! İşte son yapılan teklif
Trabzonspor'da uzun süredir gündemde olan forvet konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin peşinde olduğu Umut Bozok'ta bu transfere sıcak bakarken pazarlıklar hız kazandı. İşte son teklif ve detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayan Abdullah Avcı, Visca şoku yaşıyor.
Hatayspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Visca'nın kolu kırıldı.