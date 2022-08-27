Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, flaş bir transfere daha imza atıyor. Bordo mavili ekip, 25 yaşındaki golcü oyuncu Umut Bozok için kulübü Lorient ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, flaş bir transfere daha imza atıyor. Bordo mavili ekip, 25 yaşındaki golcü oyuncu Umut Bozok için kulübü Lorient ile anlaşmaya vardı.

DETAYLARI A SPOR MUHABİRİ YUNUS EMRE SEL AKTARDI

UMUT BOZOK KİMDİR?

Tam adı Umut Dilan Bozok olan futbolcu, 19 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Saint-Avold kentinde dünyaya geldi. Futbola Etoile Naborienne altyapısında başlayan 25 yaşındaki forvet, Metz altyapısında da forma giydi. Fransa'da Nimes, Lorient ve Troyes formalarını da giyen golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giydi. Umut, Spor Toto Süper Lig'de attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyen ve 6 gol atan 1.78 boyundaki forvet, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçın aday kadrosuna çağrılmış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Umut Bozok'un Lorient ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.