Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, transferde iddialı hamleler yapmaya devam ediyor.

Bordo-Mavililer, İngiltere Ligi takımlarından Everton forması giyen orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna kattı.

Yıldız futbolcunun yarın saat 16.50'de şehre geleceği öğrenildi.

Fırtına bu transfer için Everton'a herhangi bir ücret ödemeyecek.

26 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, orta sahanın yanı sıra sağ bek ve stoperde de görev alabiliyor.

Gbamin'in güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Gbamin kariyerinde, CSKA Moskova, Mainz ve Lens gibi ekiplerde de boy gösterdi.