UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor ile Kopenhag karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, "Trabzonspor - Kopenhag canlı anlatım, Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. Trabzonspor - Kopenhag maçının detayları ve canlı anlatımı haberimizde...
TRABZONSPOR - KOPENHAG İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Dorukhan, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius.
Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Claesson, Zeca, Lerager, Daramy, Pep Biel, Falk, Kristiansen.
TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Trabzonspor - Kopenhag maçı saat 22.00'de başladı. Karşılaşma Medical Park Stadyumu'nda oynanıyor ve EXXEN'de canlı olarak yayınlanıyor.