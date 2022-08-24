Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu!

Trabzonspor'dan Lille takımına 16 milyon 500 bin Euro + bonuslar şeklinde transfer olan Yusuf Yazıcı için "2022-23 yılında bir maçta 11 çıkıp 45 dakikan daha fazla oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon Euro ödenir" maddesi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2022- 13:57