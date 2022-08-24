İşte o büyük gün geldi çattı… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda Kopenhag'ı konuk edecek.
22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Türkiye nefesini tuttu bu kritik randevuyu bekliyor.
Temsilcimiz, Danimarka'da oynanan ilk ayakta rakibine 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Fotomaç'ta yer alan habere göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi rövanş maçında gereken sonucu olarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmak olacak. Bordo-mavili takımda inanç ve hırs üst seviyede.
TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Djaniny, Trezeguet, Cornelius
Kopenhag: Yan, Diks, Vavro, Kristiansen, Claesson, Zeca, Lerager, Biel, Khotcholava, Haraldsson, Falk
AVCI'DAN ŞUT EMRİ
Abdullah Avcı da Trabzonspor'un başında ilk Avrupa galibiyetini istiyor. Deneyimli çalıştırıcı öğrencilerine son taktiği aktarırken şut üzerinde durdu.
Usta hoca "Oyun planına sadık kalın. Sabırlı olun. Tempolu ve baskılı oynayacağız. Şut atmaktan çekinmeyin. Bu maçın şifresi atılacak doğru şutlarda gizli" dedi. Abdullah Avcı, Kopenhag'a karşı gol silahı Andreas Cornelius'a da çok güveniyor.
Diğer oyunculardan, tecrübeli forveti daha fazla topla buluşturmalarını istedi. Avcı, rakip takım atak yaparken ise bireysel değil takım savunmasının üst düzeyde tutulması için direktiflerini verdi.
SIRA SENDE AKYAZI
Karadeniz ekibi, eski stadı Hüseyin Avni Aker'de Barcelona, İnter, Liverpool gibi devleri mağlup ederek tarih yazmıştı. Şimdi hedef Akyazı'da da benzer başarılar elde etmek.
6 EKSİK VAR
Fırtına bugünkü mücadelede 5 oyuncusundan yoksun. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca yok. Ayrıca ismi UEFA listesinde yer almayan Montasser Lahtimi de forma giyemeyecek.
Fırtına zafer peşinde! İşte Trabzonspor'un Kopenhag maçı 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor, 2-1’in rövanşında sahasında Kopenhag’ı ağırlayacak. Bordo mavililer, tarihi maç için hazırlıklarını tamamladı. Tüm Türkiye'nin desteği Fırtına ile olacak. İşte Abdullah Avcı'nın, Kopenhag karşısında sahaya süreceği muhtemel 11. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
İşte o büyük gün geldi çattı… UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda Kopenhag'ı konuk edecek.