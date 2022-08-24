Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Güzel duygular, 1.5 senedir harika işler oluyor. Adım adım hedeflerimize ulaşıyoruz. Umarım seyircimizin desteğiyle, aklımızı kaybeden, planlarımıza sadık kalarak uzun bir periyotta iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Sabır burada anahtar kelime. 1.5 ve 2 dakikada her şey olabiliyor. Planlarımızı sahada yapmak için çalışacağız."

"Buranın bir organizasyon olduğunu unutuyoruz, ''niye o orada'' diyorlar ama rakibimize göre bir şekilde sahada olmamız gerekiyor. Beklerimiz içeride, kanat oyuncularımızın da içeriye doğru hareketlenen oyuncular olması gerekiyordu, onun için böyle kadro tercih ettim."

"Teknik her zaman fiziki kaliteyi kırar."