REHA KAPSAL - İYİ YOLDALAR
İlk devre Hatayspor yüzde 65 topla oynadı, Trabzonspor ise yüzde 35'le... Ama maalesef ülkemizde yanlış bir algı var.
Spor yazarları Trabzonspor Hatayspor maçını değerlendirdi
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Visca'nın kolunun kırıldığı karşılaşmada Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası spor yazarlarından ilginç değerlendirmeler geldi. (TS SPOR HABERLERİ)
REHA KAPSAL - İYİ YOLDALAR
Topla oynayan takımın iyi oynayıp maçı domine ettiği düşünülür. Aslında nerede, ne zaman, nasıl topla oynadığın ve rakip ceza sahası içinde ne kadar üretken olduğun önemli... Nitekim Trabzonspor 9 şut atarken Hatayspor 2 şut attı. Hatayspor'un bir tane estetik vuruşu var.
Ev sahibinin Cornelius, Bakasetas, Trezeguet'le 3 tane kaçırdığı net pozisyon ve ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü vardı. Zaten çıkan kadro topa sahip olacak, oyun temposunu belirleyecek ve rakibe baskı yapacak oyunculardan kurulu değildi.