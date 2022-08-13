Maçın ilk yarısında 5, ikinci yarıda ise 3 pozisyonu kolayca harcamak ilerleyen haftalar için sıkıntılı süreçlere sebebiyet verebilir.

Ancak yine de 90 dakika sonunda kazanma kültürünü sürdüren, zorlansa bile üç puanın bazen istediklerini yapmaktan daha değerli olduğunu gösteren bir takım vardı sahada.Visca çok önemli bir oyuncu, yaşadığı sakatlık onun önem derecesiyle doğru orantılı. Sıkışık bir takvime girecek Trabzonspor'da bütün gözler onun bir an evvel dönüşünü bekleyecek. O yokken çözüm arayışları ise transferle mi yoksa takım içi arayışla mı olacak zaman gösterecek. Geçmiş olsun Visca.