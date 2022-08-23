Trabzonspor, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Naci Ünüvar'ı, Stefano Denswil’in de devreye girmesiyle ikna etti. Kulüpler arası temaslarda ise rakamsal istekler değil, Naci’ye süre verilmesi koşulu bulunuyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda ekiplerinden Ajax forması giyen genç futbolcu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında ciddi mesafe kat etti.

Sabah'ın haberine göre, kulüpler arasında yapılan görüşmelerde, rakamsal farklılıklardan ziyade Naci Ünüvar'ın belli bir süre oynatılması yönünde bir garanti talep edildiği öğrenildi.

Detaylar için temaslar sürerken, 19 yaşındaki kanat oyuncusu da yakın arkadaşı Denswil ile görüşerek Trabzonspor'a gelebileceğini iletti.

Naci ayrıca sosyal medya üzerinden kendisinin Trabzonspor'a transfer olabileceğine dair paylaşımları da beğendi.

Oyuncu tarafı, görüşmek için kulüplerin anlaşmasını beklediklerini bildirdi.

NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?

13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir.

Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor.

Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı.

Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı.

Naci, altyapı dahil olmak üzere kariyeri bounca 132 maça çıktı ve 46 gol 31 asist üretti.

Genç yıldız, Hollanda milli takımı alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Naci Ünüvar'ın transfermarkt değeri 3.5 milyon euro.

FORVET TRANSFERINDE KRITIK GÜNLER



Trabzonspor forvet mevkii içinse dört koldan arayışlarını ve temaslarını sürdürüyor.

Roma'da forma şansı bulamayan Eldor Shomurodov için 1 milyon Euro kiralama ücreti öneren ancak teklifi kabul görmeyen bordo-mavililer, rakamı yükselterek önümüzdeki günlerde bir kez daha kapıyı çalmayı planlıyor. Umut Bozok için de kulübü Lorient ile 2 milyon Euro bonserviste anlaşan Fırtına, 25 yaşındaki forvetle maaş konusunda el sıkışmaya çalışıyor. Ayrıca Sörloth için de maliyet araştırması sürüyor.