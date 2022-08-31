TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Komşu'dan Fırtına'ya bir isim daha! Rota Masouras
Transfer harekatını sürdüren Trabzonspor, Nwakaeme'nin yokluğunu kapatmak istiyor. Abdullah Avcı'nın isteği üzerine kanat takviyesi için kolları sıvayan bordo-mavili ekip gözünü Komşu'ya dikti. Olympiakos forması giyen Masouras, Trabzonspor'un rotasına takıldı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor geçtiğimiz dönemde de gündeme gelen Olympiakoslu yıldız Georgios Masouras için tam şartlarını zorluyor. Takvim'in haberine göre Karadeniz Fırtınası, Yunan kulübüne başarılı kanat oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu. Tecrübeli oyuncunun da Türkiye'ye gelmeyi çok istediği ve bu yüzden de kulübünden kolaylık istediği belirtildi. Olympiakos'un Trabzonspor'dan 6 milyon Euro istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Karadeniz Fırtınası, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da isteği doğrultusunda transferi sonlandırmak istiyor. Bu arada Yunan kulübü Olympiakos, Trabzonspor'un ön liberosu Siopis ile ilgileniyor. 2024 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde kulübe resmi teklif gelmesi bekleniyor.