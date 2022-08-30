Ümraniyespor - Trabzonspor maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2022- 17:12
Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
Mücadelenin Kasımpaşa'ya ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı açıkladı.
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.
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