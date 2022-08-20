Antalyaspor Trabzonspor maçı sonrası Marc Bartra: Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu ve sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında bordo-mavililerde Marc Bartra açıklamalarda bulundu ve "Her şey için çok erken. Kazanabileceğimiz bir maçı maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
İlk yarıda istediğimiz oyun yoktu. İkinci yarı maça çok iyi başladık. Direkten dönen top gol olsa belki çok farklı şeyler konuşabilirdik. Her şey için çok erken. Kazanabileceğimiz bir maçı maalesef kaybettik.