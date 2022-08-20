Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu ve sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadele sonrasında bordo-mavililerde Marc Bartra açıklamalarda bulundu ve "Her şey için çok erken. Kazanabileceğimiz bir maçı maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan Trabzonspor'da Marc Bartra maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İlk yarıda istediğimiz oyun yoktu. İkinci yarı maça çok iyi başladık. Direkten dönen top gol olsa belki çok farklı şeyler konuşabilirdik. Her şey için çok erken. Kazanabileceğimiz bir maçı maalesef kaybettik.