Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası teknik sorumlu Alfons Groenendijk: Kopenhag karşısında...

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip zorlu mücadeleyi 5-2 kazanmayı başardı. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik sorumlusu Alfons Groenendijk önemli açıklamalarda bulundu. Groenendijk, "Bugün maalesef acı kazada hayatını kaybeden Türk vatandaşlara baş sağlığı diliyorum. Trabzonspor'a Kopenhag karşısında bol şans diliyorum. Türkiye için Şampiyonlar Ligi adına çok önemli bir akşam olacak." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 00:29