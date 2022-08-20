Antalyaspor - Trabzonspor maçı sonrası Enis Bardhi: Golle başladım ancak...

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu. Fırtına'nın yeni transferlerinden Enis Bardhi, bordo-mavili ekibin iki golünü atan isim oldu. Bardhi maçtan sonra, "Süper Lig'de ilk maçıma çıktım. Golle başlamış olmak çok mutlu etti ancak bugün maalesef kazanamadık. Bu maçtan öğrenecek çok şeyimiz var. Hak ettiğimiz sonuç bu değildi. Lig yeni başladı, her şey için çok erken." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 00:11