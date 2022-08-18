TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da hedef forvet! İşte gündemdeki 4 futbolcu

Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftayı 6 puanla kapatan Trabzonspor, 3 kulvarda yarışacak kadro kurmayı hedefliyor. Bordo-mavililer birçok mevkiye transfer yaparken, forvet bölgesini de güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden Fırtına, bu bölge için 4 futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2022- 06:40