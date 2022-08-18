Trabzonspor sezona iyi bir başlangıç yaptı ancak yoğun fikstürü düşünerek eksik düşündüğü bölgeler için temaslarını sürdürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da hedef forvet! İşte gündemdeki 4 futbolcu
Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftayı 6 puanla kapatan Trabzonspor, 3 kulvarda yarışacak kadro kurmayı hedefliyor. Bordo-mavililer birçok mevkiye transfer yaparken, forvet bölgesini de güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden Fırtına, bu bölge için 4 futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Teknik direktör Abdullah Avcı, pivot santrafor olarak elinde sadece Andreas Cornelius'un olduğunu söyledi.
Djaniny Semedo'nun gezgin bir forvet olduğunu belirten usta hoca, Fode Koita'yı da gözden çıkarmıştı.