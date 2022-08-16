UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1'lık skorla mağlup oldu. Kopenhag'ın gollerini 9. dakikada Claesson ve 48. dakikada Lerager kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 79'da Bakasetas'tan geldi.

BAKASETAS: ROBOT DEĞİLİM

Bordo-mavililerin tek golünü atan Yunan yıldız, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Bakasetas'ın sözleri:

"Çok kritik anlarda iki gol yedik. İkinci golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra kendi oyunumuzu oynadığımızı ve kritik bir gol bulduğumuzu düşünüyorum.

'Gerçek Bakasetas' deyimini çok duyuyorum ancak anlamıyorum. Benim amacım takımıma yardım etmek. Sahada her şeyimi vermek. Bazen gol atarım, bazen atamam. Ancak yine de elimden geleni yapmaya çalışırım. Ben bir robot değilim, bir insanım.

Büyük takımlarda bir sürü lideriniz olur. Liderden öte, çok iyi karakterler var bizim takımımızda. Bu en önemli şeylerden biri. Trabzonspor'un bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Takıma inancım son derece sağlam. Yeni hedeflerimiz, yeni maceralara atılma isteğimiz var. Sahaya yüreğimizi koyarsak eğer haftaya Kopenhag'ı eleyip gruplara kalacağımızı düşünüyorum."