Trabzonspor’un genç stoperi Ahmetcan Kaplan’ın Ajax’a transfer süreci tamamlandı. Bordo mavililer, bu transferden 9.5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transfer süreci tamamlandı.

Bordo mavililer, bu transferden 9.5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak. Fırtına, bir sonraki satış karından yüzde 15 de pay alacak.

Oyuncu, Danimarka'dan Hollanda'ya geçecek ve yeni kulübü ile sözleşme imzalayacak.

Futbola Trabzonspor alttyapısında başlayan ve sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden genç oyuncu, çıktığı 18 maçta 1 asist kaydetti.

Başarılı savunmacı bordo-mavili formayla 1 Türkiye Ligi, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye U19 Ligi şampiyonluğu yaşadı.