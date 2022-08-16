Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Trabzonspor'dan Naci Ünüvar bombası! Beşiktaş da devrede
Süper Lig'de 2'de 2 yapan Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Transferde genç oyunculara da önem veren bordo mavilile, gözünü Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'a dikti. Transferde Beşiktaş'ın da devrede olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo Mavililer Ajax'a gönderdiği Ahmetcan Kaplan transferi sonrası Hollanda ekibi ile iyi ilişkiler kurmayı başardı.
61 Saat'in haberine göre, Ajax ile temaslarına devam eden Bordo Mavililer Hollanda asıllı Türk oyuncu Naci Ünüvar'a talip olurken Holllanda ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.