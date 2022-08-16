Trabzonspor'dan Naci Ünüvar bombası! Beşiktaş da devrede

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Transferde genç oyunculara da önem veren bordo mavilile, gözünü Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'a dikti. Transferde Beşiktaş'ın da devrede olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2022- 17:10