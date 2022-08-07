Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, transfer hamlelerine devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Mouctar Diakhaby için kıran kırana pazarlık!
Trabzonspor'da stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Gineli savunmacı Mouctar Diakhaby için Valencia'ya teklifini sunan bordo mavililere İspanyol kulübünden fiyat artırımı talebi geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo mavililerde, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre, Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby için pazarlıklar devam ediyor.