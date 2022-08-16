UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1'lık skorla mağlup oldu. Kopenhag'ın gollerini 9. dakikada Claesson ve 48. dakikada Lerager kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 79'da Bakasetas'tan geldi. Fırtına bu sonuçla turu Akyazı'ya bıraktı.

TRABZONSPOR - KOPENHAG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor – Kopenhag rövanş mücadelesi 24 Ağustos Çarşamba günü Akyazı'da oynanacak. Bordo-mavili ekibe bu maçta turu geçmek için 2 farklı galibiyet gerekecek.