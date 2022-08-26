Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, Ajax kulübünden Naci Ünüvar’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer, Ajax kulübünden Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu Naci Ünüvar, pazar günü Trabzon'a gelecek ve Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını tribünden takip edecek. Genç futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

"ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK"

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada Naci Ünüvar için "Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?

13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir. Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor. Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı.

Naci, altyapı dahil olmak üzere kariyeri bounca 132 maça çıktı ve 46 gol 31 asist üretti. Genç yıldız, Hollanda milli takımı alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Naci Ünüvar'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri 3.5 milyon euro.