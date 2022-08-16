Şampiyonlar Ligi aşkına Trabzonspor! İşte Abdullah Avcı'nın Kopenhag maçı muhtemel 11'i
2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gözler Şampiyonlar Ligi play off ilk maçında Kopenhag ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Bordo-mavililerde hedef Trabzon'a avantajlı skorla dönebilmek. Kopenhag-Trabzonspor maçı öncesi işte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 16.08.2022- 06:40
Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu. Avcı bugünkü 11'ini de belirledi. Gıda zehirlenmesi geçirdiği için Hatay'a karşı oynayamayan Dorukhan Toköz orta alanda yer alacak. Savunmada Stefano Denswil-Vitor Hugo ikilisi forma giyecek.
KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kopenhag: Johnsson, Diks, Vavro, Kristansen, Claerson, Lerager, Haraldsson, Falk, Biel, Amoo, Babacar
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Dorukhan, Trezeguet, Abdülkadir, Cornelius