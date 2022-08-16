UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ön eleme turunda Kopenhag ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, "Kopenhag - Trabzonspor canlı anlatım, Kopenhag - Trabzonspor maçı canlı İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. Kopenhag - Trabzonspor maçının detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ön eleme turunda Kopenhag ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, "Kopenhag - Trabzonspor canlı anlatım, Kopenhag - Trabzonspor maçı canlı İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. Kopenhag - Trabzonspor maçının detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

KOPENHAG - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Falk, Lerager, Haraldsson, Zeca, Cleasson, Pep Biel.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kopenhag - Trabzonspor maçı saat 22.00'de başladı. Karşılaşma Danimarka'da Parken Stadı'nda oynanıyor ve EXXEN'de canlı olarak yayınlanıyor.