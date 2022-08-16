UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını Kopenhag ile yapacak olan olan Trabzonspor, Danimarka'ya konuk oldu. Hamsik'in sakatlık nedeniyle yer almadığı TS kadrosunda Abdullah Avcı yönetimiyle deplasmanda avantaj elde edilmesi hedefleniyor. İşte Kopenhag - TS maçı canlı izle hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? sorularının cevapları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta ön eleme turunda ilk kez yer alacak olan Bordo mavililer, Danimarka'daki Parken Stadı'nda Kopenhag'ın konuğu olacak. Karşılaşmaya sayılı dakikalar kala 'Kopenhag - TS maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak' sorularının cevapları aranıyor.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Copenhagen-Trabzonspor maçı saat 22.00'de Parken Stadı'nda oynanacak ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.

Copenhagen -Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

KOPENHAG:

Johnsson

Diks

Vavro

Khocholava

Kristiansen

Lerager

Zeca

Claesson

Biel

Babacar

Daramy

TRABZONSPOR:

Uğurcan

Larsen

Denswil

Hugo

Eren

Siopis

Dorukhan

Bakasetas

A.Ömür

Trezeguet

Cornelius

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Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.