UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta ön eleme turunda ilk kez yer alacak olan Bordo mavililer, Danimarka'daki Parken Stadı'nda Kopenhag'ın konuğu olacak. Karşılaşmaya sayılı dakikalar kala 'Kopenhag - TS maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak' sorularının cevapları aranıyor.
KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Copenhagen-Trabzonspor maçı saat 22.00'de Parken Stadı'nda oynanacak ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.
Copenhagen -Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
KOPENHAG:
- Johnsson
- Diks
- Vavro
- Khocholava
- Kristiansen
- Lerager
- Zeca
- Claesson
- Biel
- Babacar
- Daramy
TRABZONSPOR:
- Uğurcan
- Larsen
- Denswil
- Hugo
- Eren
- Siopis
- Dorukhan
- Bakasetas
- A.Ömür
- Trezeguet
- Cornelius
AVCI'DAN ÖĞRENCİLERİNE UYARI
Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.