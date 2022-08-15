Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçı kamp kadrosu açıklandı! Yeni transferler...

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavililerde yeni transferlerden Marc Bartra ve Enis Bardhi de listede yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022- 11:49