TRABZONSPOR GALATASARAY DERBİ MAÇI 📺 | Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Derbi saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray derbisi heyecanla bekleniyor. İki ekip de kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Müsabaka Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Derbi saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2022- 15:30