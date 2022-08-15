Kopenhag - Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu
Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Trabzonspor'da 21 ay bitirdim. Süreç sürekli üstüne koyarak devam ediyor. Öz güvenli şekilde devam eden bir takımız. 21 aydır ilkleri yapan bir takım olarak, Kopenhag'ı da eleyip gruplarda kendimize yer bulmak istiyoruz." dedi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.08.2022- 20:32 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022- 21:59
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Önemli bir kültüre, Şampiyonlar Ligi kültürüne sahip bir takım olan Kopenhag ile oynayacağız. 22 senedir aralıksız olarak Avrupa kupalarında olan bir ekip. Topa sahip olan, genç, koşu mesafesi yüksek, baskıyı yoğun yapan, etkili duran top kullanan bir takım.
Trabzonspor'da 21 ay bitirdim. Süreç sürekli üstüne koyarak devam ediyor. Öz güvenli şekilde devam eden bir takımız. 21 aydır ilkleri yapan bir takım olarak, Kopenhag'ı da eleyip gruplarda kendimize yer bulmak istiyoruz.
Kopenhag maçı için taktikleri Cornelius'tan aldım zaten" (Gülerek).